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Çanakkale'de 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi
Çanakkale'de jandarmanın düzenlediği operasyonda 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki üretimi yapan kişilere yönelik başlattığı çalışma kapsamında Biga ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 620 litre etil alkol ele geçirildi.
Bir kamyonete el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
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