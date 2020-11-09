Haber Giriş: Kaynak: AA
Gaziantep’de kaybolan yaşlı adamı jandarma buldu
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaybolan 80 yaşındaki İsmet Okyay, jandarma ekiplerinin aramaları sonucu 12 saat sonra dağlık alanda bulundu.
Kocatepe Mahallesi'ne oturan İsmet Okyay'ın yakınları jandarmaya kayıp ihbarı yaptı.
Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaşlı adamın son olarak evine 5 kilometre uzaklıktaki dağlık alanda görüldüğünü belirledi.
Vatandaşlarında yardımıyla belirlenen bölgede arama faaliyeti gerçekleştiren jandarma, yaşlı adamı 12 saat sonra Tuluktaş Mahallesi sınırlarındaki dağlık alanda buldu.
Yaşlı adam sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi.
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