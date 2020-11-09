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Adıyaman'da 218 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında iki günde 218 evde karantina uygulaması başlatıldı.
Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.
Karar doğrultusunda iki günde farklı mahallelerdeki 218 ev karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 15:44
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