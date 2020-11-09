Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Karaköprü ilçesinde bir akaryakıt tankerinde arama yaptı.

Tankerde 31 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı.

Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.