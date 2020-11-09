Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma görüntüsü ortaya çıktı
Seferihisar’daki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı’nın çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İzmir’de meydana gelen 6,6 büyülüğündeki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki 8 katlı Yağcıoğlu Apartmanı’nın enkazından 24 kişi sağ kurtarılmış, 8 kişinin ise cansız bedenine ulaşılmıştı.
Binanın deprem sırasında yıkıldığı anların güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.
O anda oluşan toz bulutu da görüntülere yansıdı.
Etiketler: DepremSon Güncelleme: 9 Kasım 2020 Pazartesi 15:55
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