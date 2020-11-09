Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri denetimlerde şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, değişik marka ve renklerde faturası bulunmayan gümrük kaçağı 2 bin 592 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli T.H.P.'nin işlemleri sürüyor.

