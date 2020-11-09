Manisa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adnan Menderes Mahallesi'ndeki bir apartmandan 35 çift ayakkabı çalındığı yönündeki ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını izleyen polis ekipleri, zanlının, daha önce de hırsızlık suçundan sabıkası bulunan 45 yaşındaki Y.T. olduğunu tespit etti.

Ayakkabıları çalan zanlı tutuklandı

Polis, zanlıyı evinde gözaltına aldı, evdeki aramalarda ise çalıntı 35 çift ayakkabı bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen zanlı tutuklandı. Ele geçirilen ayakkabılar sahiplerine teslim edildi.