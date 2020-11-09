Haber Giriş: Kaynak: AA
Van'da 409 bin kaçak ilaç ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Van'ın Başkale ilçesinde araziye gizlenmiş 4 çuvalda 409 bin 100 İran menşeli tıbbi ilaç ele geçirildi.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Eşmepınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleriyle Böğrüpek Mahallesi'ndeki Liz Deresi mevkisinde arama yaptı.
Aramada, araziye gizlenmiş 4 çuvalda 409 bin 100 İran menşeli tıbbi ilaç bulundu.
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