Yaz mevsiminde yüksek sıcaklıkların etkisini gösterdiği Adana’da ekim ayının sonları olmasına rağmen yazdan kalma günler yaşanıyor.

Kentte hava sıcaklığı gölgede 36 derece olarak ölçülürken güneş altındaki termometreler 45 dereceyi gösterdi.

Sıcak havadan bunalan vatandaşlar parklardaki ağaç gölgelerinde dinlenip serinlemeye çalıştı.

"Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık"

Torunuyla gezintiye çıkan 55 yalındaki Durdane Yürüten de bir an önce havaların serinlemesi gerektiğini vurgulayarak, ‘’Çok sıcak, yanıyoruz. Yağmurların bir an önce gelmesi şart artık. Hava almak için torunumu gezdirmeye çıktım ancak çok sıcak. İnşallah en kısa zamanda serin havaya kavuşuruz’’ dedi.