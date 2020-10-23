Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzurum'da vakaların arttığı 2 mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: Arşiv]
Erzurum'un Oltu ilçesinde iki mahalle, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Süleymanlı ve Çatak mahallelerinde bazı kişilerin COVID-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Bunun üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca iki mahallenin 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği bildirilen açıklamada, bu süreçte mahalleye giriş ve çıkışların yasaklandığı kaydedildi.
Açıklamada, son dönemde, bu mahallede yaşayanlarla temas eden vatandaşların da İlçe Sağlık Müdürlüğüne başvurması istendi.
İlçenin Nüğürcük Mahallesi de bazı kişilerin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 2 hafta karantinaya alınmıştı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:41
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