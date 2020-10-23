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Eşine kızgın bıçakla işkence yapan kişiye 75 yıla kadar hapis istemi
[Fotoğraf: Arşiv]
Eşine, kızgın bıçakla işkence eden kocaya tam 7 ayrı suçtan dava açıldı. İddianamede birden fazla suçu ağır şekilde işlediğine dikkat çekildi. 75 yıl hapsi istenen koca, önümüzdeki günlerde hakim karşına çıkacak.
Dava konusu olan olay 2 Ekim'de İstanbul Sancaktepe'de yaşandı.
İşkenceye uğrayan kadın şikayetçi olmaktan çekindi ama sosyal medya paylaşımları ihbar kabul edildi. 5 yıllık eşine işkence yapan koca,, tutuklandı.
Hakkında,, "nitelikli yağma", "nitelikli cinsel saldırı", "nitelikli kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eşe karşı eziyet", "eşini kasten yaralama", "hakaret" ve "bıçakla tehdit" suçlarından dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede,,, en üst sınırdan ceza verilmesi talep edildi.
İşkencecinin 23 yıl 5 aydan, 75 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Duruşma önümüzdeki günlerde Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Etiketler: Kadına ŞiddetSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:38
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