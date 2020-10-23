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Bingöl'de teröristlerin kullandığı sığınakta patlayıcı ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bingöl'de emniyet ekiplerinin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonunda teröristlerin kullandığı tespit edilen 4 odalı sığınakta patlayıcı ele geçirildi.
Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Genç ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerin kullandığı sığınak olduğu bilgisi üzerine dün bölgeye operasyon düzenlendi.
Operasyonda meşelik ve çalılık alanda gizlenmiş 4 odalı sığınak tespit edildi.
Sığınakta yapılan aramada 2 basma düzenekli el yapımı patlayıcı, 43 tüp, 10 metre kablo, 205 pil, gıda, tıbbi ve yaşam malzemesi bulundu.
Sığınak ve ele geçirilen malzemeler imha edildi.
Etiketler: Terör ÖrgütüSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 15:02
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