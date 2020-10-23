Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düşen eğitim uçağının pilotu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Büyükçekmece'de düşen eğitim uçağından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan pilot hayatını kaybetti.
Dün Büyükçekmece'de bir eğitim uçağının boş araziye düşmesi sonucu uçağın pilotu yaralandı.
AYJET Uçuş Okuluna ait TC-UUG kuyruk tescilli eğitim uçağının Beylikçayırı mevkisinde boş araziye düşmesi üzerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Burun kısmından toprağa gömülü haldeki uçak, ekipler tarafından halat yardımıyla çıkarıldı.
Kazada yaralanan pilot, itfaiye ekipleri tarafından uçağın enkazından çıkarıldı. Sağlık ekipleri, yaralı pilota olay yerinde müdahale etmeye başlarken, bölgeye hava ambulansı istendi.
Hava ambulansıyla hastaneye sevk edilen pilot Beytullah Nart, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
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