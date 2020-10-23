Antalya'nın Demre ilçesindeki Üçağız Yarımadası'nda, bir İngiliz vatandaşı 10 yıl önce üzerinde kaçak bir yapı olan arazi satın aldı.

İmar barışından yararlandı, eski yapıyı yıkıp villa yapmaya başladı. Villayı görenler durumu CİMER'e bildirdi.

Şikayetlerde denize sıfır kaçak yapının arkeolojik ve doğal sit alanında olduğu belirtildi.

Belediye ekipleri harekete geçti

Belediye ekipleri şikayet sonrası harekete geçti. Yapı kayıt belgesinin bulunduğu ortaya çıkınca da Çevre ve Şehircilik Bakanlığına danışıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Çevre ve Şehircilik il müdürlüğü ekipleri inceleme sonrasında inşaatın yapı kayıt belgesini iptal etti.

Gerçeğe aykırı beyanda bulunmaktan da suç duyurusunda bulunuldu.

İnşaatın yıkımı için Demre Belediyesine yazı gönderildi. Belediye, encümen kararının ardından binanın yıkımına başlayacak.

Ayrıca iskele, merdiven, kameriye, güneş enerji sistemi gibi yapıların tümü yıkılacak. Kaçak alanın metrekaresine göre de idari para cezası uygulanacak.