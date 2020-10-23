İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone desteğiyle maske denetimi yaptı.

Denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan polis ekipleri, maskeyi çenesine indiren ve maske takmayan kişileri tek tek uyardı.

İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekerken, polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.