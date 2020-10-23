Haber Giriş: Kaynak: DHA
Taksim Meydanı'nda drone ile maske denetimi
[Fotoğraf: DHA]
Polis Taksim Meydanı'nda drone destekli maske denetimi yaptı. Maskesini çenesine indirenler ve maske takmayan kişiler tek tek uyarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Turizm Şube Müdürlüğü ve Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimleri kapsamında Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde drone desteğiyle maske denetimi yaptı.
Denetimde drone ile anons yaparak maske ve sosyal mesafe uyarısı yapan polis ekipleri, maskeyi çenesine indiren ve maske takmayan kişileri tek tek uyardı.
İstiklal Caddesi'ndeki kalabalık dikkat çekerken, polis kişilerin yoluna maskesiz devam etmesine izin vermedi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 16:35
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