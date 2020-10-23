Haber Giriş: Kaynak: AA
Nüfus müdürlükleri KPSS adayları için pazar günü açık olacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İl ve ilçe nüfus müdürlükleri pazar günü yapılacak Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girecek adaylar için açık olacak.
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 25 Ekim Pazar günü yapılacak sınava katılacak vatandaşların mağduriyet yaşamamaları amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü saat 07.00 ile 10.00 saatleri arasında açık bulundurulacağı belirtildi.
Vatandaşların, sosyal mesafe kurallarına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak başvuruda bulunabilecekleri kaydedilen açıklamada, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için 'Sınava Giriş Belgesi' ve son 6 ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile müracaat etmesi gerekmektedir." bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: KPSSSon Güncelleme: 23 Ekim 2020 Cuma 16:16
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