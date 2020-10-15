Haber Giriş: Kaynak: AA
Adana'da sulama kanalına giren kişi kayboldu
[Fotoğraf: AA]
Adana'da sulama kanalına giren Suriyeli genç kayboldu.
Suriye uyruklu Ahmet Fece ve arkadaşı Beşir Hacoömer, merkez Yüreğir ilçesi Sümbül Caddesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalına girdi.
Bir süre sonra akıntıya kapılan Fece, suda kayboldu.
Sudan çıkan arkadaşı Hacoömer'in ihbarıyla olay yerine sağlık ve Adana Büyükşehir Belediyesi Can-Kur ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, DSİ yetkilileriyle görüşmesiyle suyu kesilen kanalda arama çalışması başlatıldı.
Fece'yi arama çalışması sürüyor.
Etiketler: DSİSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:50
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