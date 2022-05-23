Haber Giriş: 23 Mayıs 2022 Pazartesi 07:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Adana'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Adana'da Y.B. idaresindeki otomobil H.C.'nin kullandığı kamyonetle merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı.
Yapılan ilk müdahalelerin ardından 6 yaralı hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Adana Trafik Kazası
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