Adana'da korsan gösterileri organize eden sanığa 25 yıla kadar hapis istemi

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütüyle bağlantılı olduğu iddiasıyla hakkında adli kontrol tedbiri uygulanan O.D. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Mahkemece kabul edilen iddianamede, sanığın PKK/KCK terör örgütünün çağrısı sonrası merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi'nin ara sokaklarını örgüt üyeleriyle trafiğe kapattığı, taş, sopa, havai fişek ve molotofkokteyli ile güvenlik güçlerine saldırıda bulunduğu ifade edildi.

O.D'nin kentte korsan göstericilerin eylemini organize ettiği, terör örgütünü destekler nitelikte sloganlar attığı, örgüt propagandasına dönüşen yasa dışı toplantı ve gösteri yürüyüşüne katıldığı yer alan iddianamede, sanığın, örgüte arka çıkan kitlenin eylemlere katılmasını sağladığına işaret edildi.

Çeşitli suçlardan 25 yıla kadar hapis talebi

İddianamede, sanığın bu nedenlerle "silahlı terör örgütüne üye olma"dan 15 yıla, "trafik güvenliğini tehlikeye sokma"dan 6 yıla, "görevi yaptırmamak için direnme" suçundan da 4 yıla kadar ve toplamda 25 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.