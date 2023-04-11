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Türkiye
AA 11.04.2023 14:23

Ulaş'ta 10 bin büyükbaşa şap aşısı yapılmaya başlandı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde merkez ve köylerde 10 bin büyükbaş hayvana şap aşısı yapılmaya başlandı.

Ulaş'ta 10 bin büyükbaşa şap aşısı yapılmaya başlandı
[Fotograf: AA]

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Burak Doğan, ilçede mesai saatleri gözetmeksizin tüm veteriner hekimlerin şap hastalığıyla mücadele için sahada olduğunu söyledi.

Oluşturulan teknik ekiplerin ilçenin farklı noktalarındaki hayvan çiftlik ve ahırlarını gezip aşılama yaptığını söyleyen Doğan, çiftliklerde dezenfeksiyon çalışması da yaptıklarını ifade etti.

"Alınacak tedbirler konusunda bilgilendirme yapılıyor"

Aşı çalışmalarının yanı sıra güvenlik önlemleri de aldıklarını söyleyen Doğan, "Bununla ilgili broşür dağıtımı yapıyoruz. Her ziyaret ettiğimiz işletmede üreticilerimize alacakları tedbirler konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Hızlı şekilde hareket ederek hastalık riskini en aza indirgemeyi amaçlıyoruz" dedi.

Doğan, sahada ve aşı üretiminde görev alan tüm personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

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