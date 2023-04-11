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Türkiye
DHA 11.04.2023 14:01

İki dakikada 4 kilogram altın çaldılar

İstanbul Esenyut’ta 4 şüpheli kepenk kilitlerini kırarak girdikleri kuyumcudan yaklaşık 4 kilogram altın çaldı. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışması devam ediyor.

Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi Şehitler caddesinde meydana gelen olayda bir kuyumcudan 4 kilogram altın çalındı. 

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, maskeli şüpheliler araçtan indikten sonra kuyumcuya doğru yöneldiği görüldü. Ellerindeki aletlerle kepengi yarıya kadar açan şüphelilerden ikisi vitrindeki altınları, diğer şüphelinin elindeki çuvala doldurdu.

Üç şüpheli içerideyken diğer şüpheli de kapıda gözcülük yaptı. Kuyumcudaki diğer altınları da alan şüpheliler, dükkan alarmı devreye girince panik yaparak dükkandan çıkıp kayıplara karıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İki dakikada soygun

Kuyumcu sahibi Ayhan Marti, olayı şöyle anlattı:

"Sabah 04.45 civarında polisten haber aldık dükkana birileri giriyor diye. Biz de dükkana geldiğimizde kameralara bakarken dört veya beş kişi dükkana girmiş kepengi kırmışlar içeri girmişler. 4 kilogram civarında altın çalındı, iki iki buçuk dakika civarında çalındı. Beş dakika sonra polis gelmiş, ondan sonra da kayboldular."

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İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
İki dakikada 4 kilo altın çaldılar
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