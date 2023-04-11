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Türkiye
AA 11.04.2023 13:12

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 252'ye yükseldi

Cumhurbaşkanı kararı ile "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil edilen Yalova'nın Altınova ilçesindeki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 252'ye yükseldi.

Yalova'daki Hersek Lagünü'nde kuş türü sayısı 252'ye yükseldi
[Fotograf: AA]

Marmara Bölgesi'nin önemli sulak alanlarından biri olan lagün, barındırdığı kuş türü sayısı bakımından Türkiye'de ilk sıralarda yer alıyor.

Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, "En son yapılan gözlem çalışmalarında ülkemizde de nadir görülen alaca sinekkapan ve pasifik incirkuşu tespit edilerek kayıtlara geçirilmiştir. Ülkemizde gözlenen 496 kuş türünün yarısından fazlasının alanımızda görülmesi bölgemizin hassasiyetini bir kez daha ortaya koymuştur" diye ifade etti.

"Hersek Lagünü konuklarını bekliyor"

Önemli Kuş Alanı (ÖKA) statüsüne de sahip lagünün, doğasever, kuş gözlemcileri ve doğa fotoğrafçılarının ilgi odağı olmaya devam ettiğine değinen Bülbül, şunları söyledi:

"Alandaki engellilere yönelik asansörlü kuş gözlem kulesi, kuş tahnitlerinin yer aldığı kuş müzesi, yüzlerce bitkinin bulunduğu aromatik-tıbbi bitkiler bahçesi ve sosyal tesisleriyle siz konukları her daim beklemektedir. Tesislere gelen konuklar arzu ettikleri takdirde görevli rehber arkadaşlarımızdan yörenin tarihi, Hersek Lagünü kuşları ve aromatik-tıbbi bitkiler hakkında bilgi alabilirler. Tesislere giriş ve oradaki sosyal tesislerden yararlanma ücretsizdir."

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