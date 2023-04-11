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Türkiye
DHA 11.04.2023 12:57

Ankara merkezli 45 ilde 'Kontak' operasyonu: 150 gözaltı

Bulgaristan'dan kaçak yollarla getirdikleri araçları, şasi numaralarını değiştirerek piyasaya süren şebekeye yönelik Ankara merkezli 45 ilde düzenlenen 'Kontak' operasyonunda 150 kişi gözaltına alındı, 275 otomobile el konuldu.

Ankara merkezli 45 ilde 'Kontak' operasyonu: 150 gözaltı
[Fotograf: DHA]

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerinin çalışması sonucu, Bulgaristan'dan kaçak yollarla ülkeye sokulan otomobillerin, ağır hasarlı araçların motor ve şasi numaraları kopyalanarak piyasaya sürüldüğü belirlendi.

Yaklaşık 1 yıl süren teknik ve fiziki takip ile 369'u Türk, 484'ü Bulgaristan uyruklu toplam 848 şüpheli tespit edildi.

Bulgaristan uyruklu şüphelilerin yardımıyla Türkiye'ye kaçak yollardan sokulan araçların şasi numaralarını 'change' yöntemiyle kopyalayıp, piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç örgütüne yönelik operasyonda diğer şüphelileri yakalamak için çalışmalar sürüyor. 

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