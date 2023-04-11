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Türkiye
İHA 11.04.2023 11:32

Hasarlı camimin minaresi yıkım sırasında devrildi: Kepçe operatörü öldü

Gaziantep'te, depremde zarar gören cami minaresi, yıkımı sırasında kepçenin üzerine devrildi. Kepçe operatörü hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra Gaziantep'in Oğuzeli ilçesi kırsal Yakacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 ve Elbistan merkezli 7,6'lık iki büyük depremde hasar alan mahalledeki cami minaresi için yıkım kararı alındı.

Yıkım kararı sonrası harekete geçen ekipler, yıkıma başladı.

Çalışma sırasında minare kepçenin üzerine devrildi. Kepçe operatörü 25 yaşındaki Mert Köseoğlu hayatını kaybetti.

Operatörün cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olay anları ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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