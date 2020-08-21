Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, gümrük kaçağı sigara ve içki satışı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, iki araçta ve elektrikli bisikletin sepetindeki atık kağıtlar arasına gizlenmiş, kaçak 661 şişe içki, 839 paket puro ve 185 paket sigara ele geçirdi.

Polis, ele geçirilen ürünlerle ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.