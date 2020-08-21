Çankaya ilçesi Atatürk Bulvarı'nda alkol uygulaması yapan polis ekipleri, Sıhhiye yönüne giden Furkan B. yönetimindeki otomobili durdurmak istedi. Ancak Furkan B., ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Otomobil, yaklaşık 500 metre ilerideki Kızılay Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

"Maskeyle sigara içeni ilk defa görüyorum"

Polis ekipleri, Furkan B. ve beraberindeki Saffet G.'yi otomobilden indirdi. Alkol testi talebini ısrarla reddeden Furkan B. ekiplere zor anlar yaşattı.

[Fotoğraf: DHA]

Furkan B., refüje uzanarak "Kalbim sağ tarafta, 112'yi çağırın" diye isteklerde bulundu ve ağzı tıbbi maske ile kapalı olduğu halde sigara yaktı. Furkan B.'nin bu görüntüsü üzerine polis memuru, "Ne güzel içiyorsun maskeyle. Maskeyle sigara içeni de ilk defa görüyorum" dedi. Furkan B. de "Hayatı yaşıyorum, ağabey" diye karşılık verdi.

Polisin dakikalar süren uğraşları sonucu polis aracına bindirilen Furkan B., hastanedeki sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı. Otomobil de çekiciyle otoparka kaldırıldı.