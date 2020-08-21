Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün öğleden sonra Rize çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçeleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli olacağı tahmin edilen yağışın sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği vurgulandı.

Vatandaşların, gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen yağışın yol yapabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.