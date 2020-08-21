Gürbüz Yolcu idaresindeki otomobil, Erzincan Sivas kara yolunun 37. kilometresindeki Sakaltutan mevkisinde, önünde seyreden İlkin Çevik'in kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada, otomobildeki Neslihan Polat ve İsmet Yolcu araçta sıkıştı. Olay yerine gelen AFAD ekiplerince araçtan çıkartılan Polat ve Yolcu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

[Fotoğraf: AA]

Otomobil sürücüsü, Hakan Polat, bebek Elif Ecrin Polat ile Hülya Yolcu yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tır sürücüsü İlkin Çelik, gazetecilerin sorusu üzerine, Sivas'ın Gemerek ilçesinden geldiğini, gece dinlenme parkta mola verdikten sonra yola çıktığını söyledi.