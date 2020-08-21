Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da yağış nedeniyle araçlar trafikte mahsur kaldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda yollar göle döndü. Sürücülerin zor anlar yaşadığı trafikte bazı araçlar vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.
Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve yer yer sağanak halinde etkisini gösteren yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Mecidiyeköy ve Okmeydanı'nda bazı yollar göle döndü. Sürücüler su birikintisinde ilerlemekte zorlanırken, bazı araçlar yolda kaldı.
[Fotoğraf: DHA]
Okmeydanı Kavşağı'nda yolda kalan araçlar vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.
Kurtarma çalışmalarının ardından bir itfaiyeci, fırça sapıyla tıkanan mazgalları açmaya çalıştı.
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