Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana polisi yaptığı ortak çalışmayla, yurda yasadışı yollarla sokulan göçmenlerin 500 ila bin dolar karşılığında başka illere götürüldüklerini tespit etti.

Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 225 düzensiz göçmen, İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

İnsan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ise adana ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.

Şüpheli olarak 7 kişi gözaltına alındı.