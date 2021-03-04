Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Adana'da göçmen kaçakçılarına operasyon
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da polis ekipleri, kaçak göçmenleri 500 ila bin dolar karşılığında farklı illere götürdüğü tespit edilen kaçakçılara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı ve Adana polisi yaptığı ortak çalışmayla, yurda yasadışı yollarla sokulan göçmenlerin 500 ila bin dolar karşılığında başka illere götürüldüklerini tespit etti.
Başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan 225 düzensiz göçmen, İl Göç idaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
İnsan kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ise adana ve Gaziantep'te operasyon düzenlendi.
Şüpheli olarak 7 kişi gözaltına alındı.
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