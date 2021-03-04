Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kaçak toplanan 1 ton kum midyesi ele geçirildi
Edirne'de kaçak toplanan ve Yunanistan'a götürülmek istenen 1 ton kum midyesi ele geçirildi.
Enez Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, kaçakçılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, denetimlerde bir teknede çuvallanmış halde 1 ton kum midyesi buldu.
Yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürülmek istendiği belirlenen canlı midyeler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince denize bırakıldı.
Etiketler: Kaçak Avcılık
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