Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlıkçılara adanan sergi: KAN-TER
[Fotoğraf: AA]
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk, ‘KAN-TER’ adlı kişisel seramik sergisini salgınla mücadelenin kahramanı sağlıkçılara ithaf etti.
Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk’ün “KAN-TER” adlı kişisel seramik sergisi açıldı.
Sergi, salgın sürecinde bir dizi zorlukla mücadele eden ve özverili çalışmalarıyla bu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ithaf edildi.
[Fotoğraf: AA]
Sergide 166 porselen eldiven kullanıldı
Acartürk, sergisini 166 adet porselen eldiven kullanarak oluşturdu.
Porselenin inceliği, şeffaflığı, ışık geçirgenliği; emek, çaba, yaşam ve ölümü simgeledi.
[Fotoğraf: AA]
Her şeye rağmen çalışmanın, direngenliğin, yılmamanın göstergesi olarak da porselenin dayanıklılığı ve kolay kırılmama özelliğine vurgu yapıldı.
Sergi, STMF Sanat Galerisi’nde 3-16 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.
Etiketler: Koronavirüs Sağlık Çalışanları
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