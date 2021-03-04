Sakarya Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Buket Acartürk’ün “KAN-TER” adlı kişisel seramik sergisi açıldı.

Sergi, salgın sürecinde bir dizi zorlukla mücadele eden ve özverili çalışmalarıyla bu sürecin kahramanları olan sağlık çalışanlarına ithaf edildi.

[Fotoğraf: AA]

Sergide 166 porselen eldiven kullanıldı

Acartürk, sergisini 166 adet porselen eldiven kullanarak oluşturdu.

Porselenin inceliği, şeffaflığı, ışık geçirgenliği; emek, çaba, yaşam ve ölümü simgeledi.

[Fotoğraf: AA]

Her şeye rağmen çalışmanın, direngenliğin, yılmamanın göstergesi olarak da porselenin dayanıklılığı ve kolay kırılmama özelliğine vurgu yapıldı.

Sergi, STMF Sanat Galerisi’nde 3-16 Mart tarihleri arasında ziyaret edilebilecek.