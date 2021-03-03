Arabesk müziğin dev ismi Müslüm Gürses, hayatını kaybedeli 8 yıl oldu. Milyonlarca hayranı ise onu hiç unutmadı.

Ünlü sanatçının İstanbul Zincirlikuyu'daki mezarı ölüm yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.

Hayranları dualar etti. Çiçekler bıraktıkları kabrinin başından uzun süre ayrılmadılar.

Müslüm Gürses Şanlıurfa'da da anıldı

Müslüm Gürses, memleketi Şanlıurfa'da da anıldı. Adını taşıyan müzede şarkıları çalındı.

Hayranları, usta sanatçının kostüm ve kişisel eşyasının sergilendiği bölümleri gezdi. Bal mumu heykeli ile fotoğraf çektirdi.

60 yaşında hayatını kaybeden Müslüm Gürses, arabesk ağırlıklı 80'e yakın plağa imza attı. Sanatçı bazı pop şarkılarını da repertuvarına katarak hayran kitlesini genişletti.

Bakan Çavuşoğlu'ndan 'Gürses' hatırası

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gürses'in vefatının 8'inci yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesaplarından "Seni özlüyoruz. Mekanın cennet olsun Müslüm Baba" mesajını paylaştı.

Çavuşoğlu, bir uçak yolculuğu sırasında Gürses'in şarkılarından birini dinlerken, Gürses'le ilgili bir hatırasını anlattığı sırada kaydedilen videoyu da yayımladı.

Videoda, yıllar önce Alanya'da sebze meyve topladığı yorucu bir günün ardından Ankara'ya gitmek üzere otobüse bindiği sırada Gürses'in "Kara bulutları kaldır aradan oy aman" şarkısı çalarken uyuya kaldığını belirten Çavuşoğlu, yolculuk sırasında uyuyup uyandıkça aynı şarkıya denk geldiğini anlattı.

Çavuşoğlu, muavini çağırıp "Kaseti baştan sona bu şarkıyla mı doldurdunuz?" diye sorması üzerine, muavinin "Yok abi, sen bu şarkı gelince uyanıyorsun" dediğini aktardı.

Uçaktakileri gülümseten bu anısının ardından Çavuşoğlu, Gürses'e Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Müslüm Gürses'i andı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dışlananların yol arkadaşıydı. Sesi kısılmışların sesiydi. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.