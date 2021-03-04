Serik-Manavgat kara yolu Yeni Mahalle mevkiindeki bir oto galeride, gece saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galerideki 6 otomobil tamamen yandı, 2 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.