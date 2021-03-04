Haber Giriş: 4 Mart 2021 Perşembe 10:11Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA,
Oto galeride çıkan yangında 8 otomobil zarar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeride çıkan yangında 8 otomobilde hasar oluştu.
Serik-Manavgat kara yolu Yeni Mahalle mevkiindeki bir oto galeride, gece saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesi sonucu söndürülen yangında, aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu oto galerideki 6 otomobil tamamen yandı, 2 otomobil ise kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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