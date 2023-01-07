Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 02:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Adana'nın Kozan ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Varsaklar Mahallesi'nde Sinan E. idaresindeki otomobil, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Durdane Ö., Elmas Y. ve Kadir Ü. yaralandı.
Yaralılar sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yapılan tahlillerde sürücünün 205 promil alkollü olduğu belirlendi.
Etiketler: Adana
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