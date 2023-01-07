Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi 00:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da iş yerlerinde çıkan yangın hasara neden oldu
Trabzon'un Akçaabat ilçesindeki iki iş yerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.
Kavaklı Mahallesi'ndeki bir mobilya dükkanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın demir doğrama atölyesine de sıçradı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kadir Türker ve Mustafa Cihan'a ait iş yerlerindeki yangın ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kısa sürede söndürüldü.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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