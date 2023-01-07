Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grubun olduğu ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Ekipler, bottaki 45 yabancı uyrukluyu kurtardı.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildikleri belirtilen düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.