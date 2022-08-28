Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 03:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Adana'da 2 arkadaşını silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Merkez Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'nde A.T. ile arkadaşları B.C. ve E.E. arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Kavga sırasında, A.T. tabancayla iki arkadaşına ateş etti.
Yaralanan iki kişi, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, şüpheli A.T. gözaltına alındı.
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