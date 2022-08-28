Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 03:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Antalya'da deniz, havadan daha sıcak
[Fotograf: DHA]
Antalya'da sıcak ve nemli havadan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ni doldurdu. Kentte hava sıcaklığı 29, deniz suyu sıcaklığı ise 30 derece olarak ölçüldü.
Hava sıcaklığının 29 derece ölçüldüğü Antalya'da, deniz suyu sıcaklığı 30 derece oldu, nem oranı ise yüzde 58'i gösterdi.
Sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler ile kentte yaşayanlar, sabah saatlerinden itibaren Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.
Bazıları kumsalda güneşlenirken, bazıları ise denize girerek serinlemeye çalıştı.
Etiketler: Antalya
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