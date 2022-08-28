Kılavuzlar Mahallesi'ndeki çöp toplama sahasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yoğun duman bulutuna neden olan yangına, Karabük Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti.

İş makineleriyle de destek verilen çalışmalar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.