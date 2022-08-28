Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fırlayan spiral taşı can aldı
[Temsili fotoğraf: AA]
Ankara'nın Çubuk ilçesinde, spiral taşının vücuduna isabet etmesiyle yaralanan kişi hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 3 çocuk babası Osman Akbaş'ın, evinde tadilat yaparken kullandığı makineden fırlayan spiral taşı boğazına isabet etti.
Ağır yaralanan Akbaş, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Akbaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Ankara
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