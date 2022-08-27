Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi 21:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay'da yolcu otobüsü devrildi: 40 yaralı
[Fotograf: AA]
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde şehirler arası yolcu otobüsü devrildi, 3'ü ağır 40 kişi yaralandı.
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği şehirler arası yolcu otobüsü, İskenderun-Adana Otoyolu Dörtyol gişeleri girişinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 ağır 40 kişi, ambulanslarla İskenderun, Dörtyol ve Erzin ilçelerindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.
Etiketler: Hatay Trafik Kazası
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