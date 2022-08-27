GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamada, yoğunluk nedeniyle yolcuların mağdur olmaması için mevcut tarifenin yanı sıra Kabatepe'den Gökçeada'ya 06.00, 10.00, 14.00 ve 18.00, Gökçeada'dan Kabatepe'ye ise 01.45, 08.00, 12.00, 16.00 ve 20.00 saatlerinde ek seferler düzenleneceği duyuruldu.

Geyikli-Bozcaada hattında da yarın 18 ek sefer gerçekleştirilecek.

Feribot seferleri için güncel tarifeye "www.gdu.com.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.