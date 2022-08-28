Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 02:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çorum'da devrilen tırdaki iki kişi yaralandı
[Fotograf: AA]
Çorum'un Sungurlu ilçesinde tırın devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı.
Suat Yeşiltepe idaresindeki tır, Çorum-Ankara kara yolu Arifegazili köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile tırda yolcu olarak bulunan Sedat Aksoy yaralandı.
Hafif yaralı iki kişiye sağlık ekipleri kaza yerinde müdahale etti.
Etiketler: Çorum Trafik Kazası
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