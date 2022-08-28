Haber Giriş: 28 Ağustos 2022 Pazar 02:43Son Güncelleme: Kaynak: İHA
3 yaşındaki çocuk babasını kazara vurdu
[Fotograf: İHA]
KAYSERİ'de 3 yaşındaki K.A.Ç., tabancayla oynadığı sırada kazara babasını vurarak ölümüne neden oldu.
Kurbanlı Sokak üzerinde bulunan bir ikamette meydana gelen olayda, iddiaya göre 3 yaşındaki K.A.Ç.'nin elinde bulunan tabanca ateş aldı.
Tabancadan çıkan kurşun 25 yaşındaki baba G.Ç.'ye isabet etti. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde G.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen G.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken haberi alan yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Kayseri
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