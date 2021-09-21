Haber Giriş: 21 Eylül 2021 Salı 01:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da bıçaklı kavga: 1 yaralı, 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da laf atma meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada bir kişi bıçaklandı. Polis, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Merkez Seyhan ilçesi Baraj Caddesi'nde iki grup arasında "laf atma" meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Tartışmasını kavgaya dönüşmesi sonrası S.C. vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Yaralı, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Etiketler: Adana
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