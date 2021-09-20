Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 23:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Seferihisar açıklarında 87 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Seferihisar ilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 87 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişi organize ettikleri iddia edilen 2 kişi yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu, bir yelkenli tekneyi durdurdu.
Teknedeki 87 düzensiz göçmen ve kaçışı organize ettiği iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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