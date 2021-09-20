Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 22:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Samsun'da işçileri taşıyan minibüs devrildi: 13 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Samsun'un Çarşamba ilçesinde, fındık işçilerini taşıyan minibüsün dere yatağına devrilmesi sonucu 13 kişi hafif şekilde yaralandı.
Fındık işçilerini taşıyan Uğur G. yönetimindeki minibüs, Çatak Mahallesinde kontrolden çıkarak dere yatağına devrilldi.
Kazada minibüs sürücüsü ile araçta bulunan Temel Y, Gamze Y, Menekşe T, Fatma A, Hava G, Zahide G, Gülpembe G, Merve G, Hanife G, Cansu G, Mahircan Ç. ve Saffet Ç. hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar minibüsten vatandaşların yardımıyla çıkartılarak, 112 Acil Servis ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Minibüs, bulunduğu yerden vinç yardımıyla çıkartıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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