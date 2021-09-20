Bebek'te tekne yangını
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek sahilinde bir teknede çıkan yangın, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Teknede soğutma çalışmaları sürüyor.
İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek sahilinde bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.
"Soğutma çalışmaları sürüyor"
Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bebek Koyu mevkisinde yanmakta olan 17 metre boyundaki tekne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca söndürülüp yedeklenerek sahile yanaştırıldı. KEGM-3, KEGM-4, ve TAHLİSİYE-10 botlarımız ise teknede soğutma çalışmalarına devam etmektedir."
Bebek Koyu mevkisinde yanmakta olan 17 metre boyundaki tekne, KEGM-3 botumuzca söndürülüp yedeklenerek sahile yanaştırıldı. KEGM-3, KEGM-4, ve TAHLİSİYE-10, botlarımız soğutma çalışmalarına devam etmektedir.@UABakanligi @selimdursun06 pic.twitter.com/sl721HFali— KEGM (@kiyiemniyet) September 20, 2021
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