İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bulunan Bebek sahilinde bir teknede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince müdahale edilen yangın, kısa sürede söndürüldü.

"Soğutma çalışmaları sürüyor"

Kıyı Emniyeti'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bebek Koyu mevkisinde yanmakta olan 17 metre boyundaki tekne, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca söndürülüp yedeklenerek sahile yanaştırıldı. KEGM-3, KEGM-4, ve TAHLİSİYE-10 botlarımız ise teknede soğutma çalışmalarına devam etmektedir."