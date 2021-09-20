Haber Giriş: 20 Eylül 2021 Pazartesi 22:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de boş depodaki patlamada 4 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir depoda çakmak gazından kaynaklandığı değerlendirilen patlamada 4 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.
Refet Bele Mahallesi 9123/4 Sokaktaki bir marketin alt katında bulunan boş depoda patlama meydana geldi.
Bazı evlerin camları kırıldı
Olay sırasında depoda bulunan M.A., S.K., M.K. ve E.B’nin el ve ayaklarında yanık oluştu. Ayrıca çevredeki bazı evlerin camları kırıldı, depo içinde küçük çaplı hasar oluştu.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Yapılan ilk değerlendirmede patlamanın çakmak gazından kaynaklandığının değerlendirildiği belirtildi.
Son Haberler
- 22:58
- 22:40
- 22:40
- 22:32
- 21:50
Sıradaki Haber
Bebek'te tekne yangını
Yükleniyor lütfen bekleyiniz